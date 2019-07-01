Белград, , 11:07 — REGNUM

Попытки подрыва и ослабления присутствия Миссии ООН в Косово беспокоят Россию. Обстановка в крае должна регулярно обсуждаться на Совете безопасности ООН, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Дипломат напомнил о чёткой позиции России — Миссия ООН в Косово необходима на основании резолюции Совета безопасности ООН 1244. Она является основной международной структурой в сербском автономном крае.

«И, естественно, обсуждения Косово должны регулярно осуществляться в Совете безопасности ООН», — сказал Боцан-Харченко РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая косовский спецназ вторгся в селения на севере края, где проживают сербы. Местные жители перегородили трассы и вступили в столкновения с силовиками. Пострадали несколько человек, включая сотрудника миссии ООН, российского дипломата Михаила Краснощекова.

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