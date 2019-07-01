Екатеринбург, , 11:00 — REGNUM

В Свердловской области назначен новый временный руководитель Главного управления МВД России по региону. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

Приставку «врио» обрёл Владимир Миронов. Он возглавляет Главное следственное управление областного главка МВД и находится в ранге заместителя начальника ГУ МВД.

Ранее в качестве врио был другой заместитель, Пётр Кривегин. Напомним, кресло руководителя главка пустует с осени. Прежний глава Михаил Бородин получил назначение на аналогичный пост в Воронежской области.