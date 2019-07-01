Екатеринбург, 1 июля 2019, 11:00 — REGNUM
В Свердловской области назначен новый временный руководитель Главного управления МВД России по региону. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.
Приставку «врио» обрёл Владимир Миронов. Он возглавляет Главное следственное управление областного главка МВД и находится в ранге заместителя начальника ГУ МВД.
Ранее в качестве врио был другой заместитель, Пётр Кривегин. Напомним, кресло руководителя главка пустует с осени. Прежний глава Михаил Бородин получил назначение на аналогичный пост в Воронежской области.