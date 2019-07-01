Серов, Свердловская область, , 10:49 — REGNUM

Избирательная комиссия Свердловской области получила из ЦИК России заверенные списки двух партий для участия в выборах депутатов Госдумы. Об этом журналистам сообщили в облизбиркоме.

В частности, такая процедура уже проделана со списками «Партии Роста» и «Яблока». От первой документы на свердловские выборы подал опальный бизнесмен Сергей Капчук. Ему уже разрешено открыть избирательный счёт.

От партии «Яблоко» на выборы пойдёт педагог, жительница Екатеринбурга Ирина Скачкова. От партии «Единая Россия» — биатлонист Антон Шипулин, а от «Справедливой России — фельдшер Алексей Коровкин.

От ЛДПР в Госдуму собралась Евгения Чудновец, которая ранее была приговорена к колонии за репост, а позднее полностью оправдана и выпущена из колонии. Об этом корреспондену ИА REGNUM сообщил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Напомним, довыборы в нижнюю палату Федерального собрания пройдут 8 сентября. Они проводятся в связи с тем, что бывший депутатом от «Единой России» Сергей Бидонько сдал свой мандат в связи с назначением на пост заместителя губернатора Свердловской области.