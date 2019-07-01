Берлин, , 10:43 — REGNUM

Неравнодушные пожертвовали более €1 млн в пользу арестованной в Италии гражданки Германии Каролы Ракете, капитана судна неправительственной организации Sea-Watch 3. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

В Германии кампанию по сбору средств инициировали известные телеведущие Ян Бёмерманн и Клаас Хойфер-Умлауф, провозгласившие «кто спасает человеческие жизни, тот не преступник». Уже к вечеру 30 июня сумма пожертвований в Германии составила €687 тыс. Аналогичная кампания в Италии принесла €410 тыс. В частности, средства должны пойти на оплату судебных издержек.

Допрос Ракете итальянскими властями назначен на 1 июля. После ареста 31-летняя женщина признала в интервью газете Corriere della Sera, что совершила ошибку и не хотела подвергать кого-либо опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Ракете была арестована 29 июня после прибытия в итальянский порт Лампедуза вопреки запрету властей Италии. 12 июня судно Sea-Watch 3 приняло на борт 53 мигранта из Африки в ливийских водах и направилось к берегам Италии. Ракете вменяют в вину содействие нелегальной миграции и вторжение в итальянские воды. После ареста капитана мигрантам позволили сойти на берег при условии, что их заберут другие европейские государства. Западные газеты представляют Каролу Ракете как новую звезду в сфере защиты прав человека.

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