Якутск, , 10:40 — REGNUM

В Якутске состоится митинг, цель которого — добиться изменения меры пресечения для директора строительной компании «Утум+» Георгия Карамзина, арестованного по подозрению в сообщничестве при передаче взятки вице-мэру города Василию Гоголеву. Общественность и предприниматели столицы Якутии считают её неоправданно жёсткой, а сам арестованный видит в этом деле заговор против главы города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Акция протеста согласована с мэрией Якутска и запланирована на 2 июля. Прийти на митинг горожан призывает из СИЗО сам Георгий Карамзин.

«Республиканская власть показала своё истинное лицо, маски сняты, — цитирует его News.Ykt.ru. — Они, проиграв на выборах мэра Якутска, очень ревностно и с раздражением смотрят на успехи и достижения главы нашей столицы Сарданы Авксентьевой. Республиканская власть «кошмарит» мэрию различными обысками и арестами и не даёт им нормально работать. Они пытаются отобрать у города дороги, многие объекты, то есть бюджетосоставляющие позиции, а заммэра по развитию территорий Василий Гоголев твердо стоял на своём и не допускал этого. Вот поэтому он их сильно раздражал и была поставлена задача — любым способом убрать заммэра. Нет никаких коррупционных схем».

По словам Георгия Карамзина, показания руководства компании ООО «Строй-Академия» даны с целью смягчить уголовное наказание для мужа её директора Руслана Алибекова, подозреваемого в выводе крупных сумм при продаже компании «Нижне-Ленское».

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«Была поставлена сверху цель — любым способом найти, сделать компромат на заммэра. Силовые структуры используют для этого любые способы: шантаж, прослушивание, дезинформацию, сотрудничество с ФСБ, слежку. Они думают сломить, задавить нас психологически — ничего у них не получится. Я призываю вас не молчать, высказать своё мнение и позицию. Иначе бесчинство руководства республики продолжится и усилится», — призвал Георгий Карамзин.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее бывший заместитель главы Якутска по развитию территорий Василий Гоголев, арестованный по подозрению в получении 114 млн рублей взятки, написал из следственного изолятора письмо, в котором пытается доказать, что его подставили. По словам экс-чиновника, квадратные метры он не вымогал, а разрешение на строительство 16-этажного дома у возглавляемой им до назначения вице-мэром компании, и так фактически было.

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Говоря о взаимоотношениях с руководителем компании «строй-Академия» Анной Неустроевой, Василий Гоголев пояснил: «Я был осведомлен, что она готовит провокацию и записывает меня, и всячески избегал встреч с ней, которых она добивалась практически ежедневно. Получение застройщиком разрешения на строительство было лишь делом времени, я же старался, чтобы это произошло до 1.07.2019. Действия Неустроевой — чистейшая провокация, и в ходе следствия это неизбежно станет ясно. На нее саму надо возбудить уголовное дело. Я думаю, в оперативных материалах и прослушках неоднократно звучит ее призыв решить конфликт с Карамзиным с помощью провокации против меня. Что ставит сами оперативные работы под вопрос провокации и фиктивной видимости возбуждения уголовного дела».