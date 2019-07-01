Новосибирск, , 10:26 — REGNUM

На выборы мэра Новосибирска, которые пройдут 8 сентября, официально выдвинулись уже три кандидата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации, размещённой на сайте новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, на кресло мэра претендуют руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального, директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); депутат Горсовета Новосибирска, директор Фонда содействия развитию города в социальной сфере «Городские инициативы» Наталья Пинус («Российский общенародный союз») и генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс», ветеран СОБР Александр Гультяев («Партия Возрождения России»).

«Приложу максимум усилий, чтобы навести порядок в городе, чего бы мне этого ни стоило. У меня достаточно хорошие связи в разных кругах — не только силовики, но и от науки, и от культуры друзья, и от искусства. Я чувствую в себе силы внести в историю нашего города свежую лепту, оставить серьёзный след», — рассказал Гультяев «НГС Новостям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по подсчётам спикера Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева, участвовать в выборах мэра Новосибирска хотят по меньшей мере 13−14 кандидатов. Он не исключил, что количество желающих будет расти.

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