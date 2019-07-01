Орел, , 10:25 — REGNUM

ЛДПР определилась с кандидатами для участия в довыборах депутата Государственной думы седьмого созыва от Орловской области, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в партии, кандидатом по Орловскому одномандатному избирательному округу №145 (Орловская область) будет выдвинут координатор Орловского РО ЛДПР Роман Неверов.

Также ранее своего кандидата в депутаты Госдумы назвала и партия «Справедливая Россия»: от нее будет выдвинут лидер регионального отделения партии, депутат облсовета Руслан Перелыгин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы депутата Госдумы РФ от Орловской области были назначены после кончины Николая Ковалева в апреле этого года. Выборы назначены на 8 сентября 2019 года — единый день голосования. Ранее стало известно, что от «Единой России» баллотироваться в Госдуму по Орловскому округу намерена депутат горсовета Ольга Пилипенко, от КПРФ — также депутат Орловского горсовета Иван Дынкович, от «Яблока» бизнесмен Валерий Чудо, путем самовыдвижения в думу намерена баллотироваться Марина Прокофьева.