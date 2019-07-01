Гонконг, Китай, , 10:32 — REGNUM

Попытки штурма здания Законодательного собрания Гонконга предпринимают противники законопроекта об экстрадиции. Об этом сообщает 1 июля телерадиостанция RTHK.

Несколько десятков манифестантов попытались прорваться в здание, ударяя подручными предметами в окна из закаленного стекла. По стеклу пошли трещины.

Внутрь протестующие не попали. В здании находились сотрудники полиции. Отмечается, что пострадал один из парламентариев, давший отпор манифестантам. Одного из протестующих уронили на землю.

Протесты в Гонконге возобновились в годовщину передачи этого района Китаю. Территория Гонконга была официально возвращена КНР в 1997 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге с конца мая идут протесты недовольных законом о высылке в континентальный Китай тех, кто подозревается в нарушении законов страны. Так, 26 июня у консульств стран «большой двадцатки» прошли митинги, приуроченные к проведению саммита G20 в японской Осаке.

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