Нур-Султан, , 10:14 — REGNUM

Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов проведет переговоры в государственном департаменте США в рамках своего официального визита в Вашингтон. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе МИД республики.

Отмечается, что визит министра проходит по приглашению госсекретаря США Майка Помпео. Атамкулов планирует встретиться с руководством администрации США, а также с представителями деловых и экспертных кругов.

Во время официального визита главы МИД Казахстана стороны планируют обсудить развитие экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в интервью агентству Euronews президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посоветовал Вашингтону найти компромисс в торговом противостоянии с Пекином.

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