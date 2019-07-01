Москва, , 10:09 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил в условиях ежегодной индексации коммунальных тарифов на эту же величину повышать и заработную плату, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Депутат Госдумы предлагает таким образом индексировать зарплаты для всех — как для бюджетников, так и для работников частного сектора.

«Давайте введем такой порядок с 1 июля будущего (2020) года, предусмотрев необходимые средства в бюджетах различных уровней и расходах работодателей. Так мы предотвратим очередной удар по благосостоянию россиян, поддержим платежеспособный спрос, а значит, поддержим производителей товаров и услуг для населения», — заявил Миронов.

С 2013 года в соответствии с постановлением правительства РФ тарифы на коммунальные услуги индексируются один раз в год в июле. В 2019 году предусмотрено двухэтапное повышение тарифов — с 1 января на 1,7%, и с 1 июля на 2,4%. Между тем, по данным Росстата только в январе — апреле 2019 года цены на коммунальные услуги выросли на 6,8%, опередив и темпы инфляции, и индекс потребительских цен.