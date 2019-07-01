Брюссель, , 10:27 — REGNUM

Вечером 30 июня в Брюсселе состоялся очередной саммит государств-членов Европейского союза (ЕС), посвященный выбору кандидатуры следующего председателя Европейской комиссии (ЕК). Главный пост в Брюсселе предложили отдать представителю Нидерландов, социал-демократу Франсу Тиммермансу, пишет газета Sächsische Zeitung.

Кандидатура немца Манфреда Вебера, представителя самой мощной в Европейском парламенте партии — Европейской народной партии (ЕНП) — была отвергнута ранее. Франс Тиммерманс представляет «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», занявший второе место по итогам выборов 26 мая. Третье место досталось «Альянсу либералов и демократов за Европу», от которого было предложено несколько кандидатов.

Председатель Европейского совета Дональд Туск предложил отдать пост главы ЕК социал-демократу, должности председателя Европейского парламента и комиссара ЕС по иностранным делам — представителю ЕНП, а свой пост — либералу. Тиммерманса как будущего главу ЕК, хоть и сдержанно, поддержали Германия и Франция.

Против кандидатуры Тиммерманса выступили представители государств Вышеградской группы: Польши, Словакии, Венгрии и Чехии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что это «не тот человек, который годится для объединения Европы». Глава правительства Венгрии Виктор Орбан выразил протест против назначения Тиммерманса в письме к ЕНП.

Председатель ЕК должен быть избран на саммите ЕС. Его кандидатуру должно поддержать 21 государство, представляющее не менее 65% населения ЕС. Полномочия действующей ЕК истекают 31 октября. В настоящее время Франс Тиммерманс является первым заместителем главы ЕК Жана-Клода Юнкера.