Гонконг, Китай, , 11:55 — REGNUM

Полиция Гонконга вступила в столкновения с протестующими в 22-ю годовщину передачи территории от Великобритании Китаю, применив перцовые баллончики и дубинки для разгона демонстрантов у места проведения ежегодной церемонии поднятия флага. Об этом сообщает 1 июля местное издание SCMP.

Передача Гонконга Китаю состоялась 1 июля 1997 года. Церемония поднятия флага у Центра конференций и выставок прошла в присутствии полиции. Демонстранты заблокировали дорогу, ведущую к площади в районе Ваньчай, используя для сооружения заслонов предметы из металла и пластика. В ответ сотрудники полиции, вооруженные щитами и дубинками, применили против сотен протестующих перцовый газ.

Протестующие требуют полного отзыва законопроекта об экстрадиции, отмены термина «беспорядки» относительно массовых протестов 12 июня, освобождения всех задержанных активистов и расследования заявлений о насилии со стороны полиции.

Сотрудники полиции, осудившие «незаконные действия» протестующих, заявили о недопустимости совершения нападений на полицейские кордоны. Отмечается, что 13 сотрудников полиции были доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца мая 2019 г. в Гонконге проходят протесты недовольных законом о высылке в континентальный Китай тех, кто подозревается в нарушении законов страны.