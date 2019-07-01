Великий Новгород, , 09:54 — REGNUM

На вакантное место депутата Государственной думы РФ по новгородскому одномандатному округу №134 претендуют уже семь человек. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, со своими кандидатами в конце июня определились ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Кондидат Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ЛДПР выдвинула на довыборы заместителя председателя Новгородской областной думы, руководителя думской партийной фракции Алексея Чурсинова.

«Справедливая Россия» сделала ставку на депутата Новгородской областной думы Дмитрия Игнатова.

От КПРФ на довыборы выдвинута депутат Госдумы II—V созывов, руководитель аппарата фракции КПРФ Нина Останина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва по одномандатному округу №134 состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. От партии «Зелёные» на эти выборы выдвинута новгородский журналист, сопредседатель регионального отделения ОНФ Ульяна Гатина, от «Партии роста» — управляющий партнер ООО «К5 Инвестиционная группа» Дмитрий Тарасов, от «Яблока» — руководитель регионального отделения партии, депутат думы Великого Новгорода Анна Черепанова. У «Единой России» на праймериз победил заместитель председателя правительства Новгородской области, бывший мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.