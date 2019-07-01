Киев, , 10:13 — REGNUM

Русский язык мог бы быть региональным языком Донбасса, при условии государственного украинского и возвращения региона в состав Украины, заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан 1 июля в интервью «РБК-Украина».

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский и при условии, что после этого они — территория Украины», — рассказал чиновник.

Он также отметил, что никаким другим регионам подобные послабления сделаны не будут.

«Тогда остановимся на том, что Украина — это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области», — заявил Богдан.

Глава офиса президента Украины подчеркнул, своё львовское происхождение: «У меня же там «бандеровцы», я за украинский язык, и я за Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что украинский язык на Украине будут внедрять путём стимулов, а не ограничений. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский тщательно изучит принятый перед вторым туром выборов закон об украинизации.

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