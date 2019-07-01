Волгоград, , 09:50 — REGNUM

Число выдвинутых кандидатов для участия в выборах губернатора Волгоградской области достигло шести человек, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на материалы избиркома 1 июля.

Так, 29 июня документы представили Эдуард Давыдовский, выдвинутый региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», и Владимир Рублёв, выдвинутый Волгоградским региональным отделением ЛДПР. 30 июня рабочая группа по приему и проверке документов облизбиркома приняла документы на выдвижение от Дмитрия Любитенко, выдвинутого региональным отделением партии «Яблоко». 1 июля документы для участия в выборах губернатора Волгоградской области представил Сергей Полищук, выдвинутый партией «Справедливая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Волгоградской области представил действующий губернатор Андрей Бочаров, выдвинутый реготделением «Единой России». 26 июня документы на выдвижение в избирком представил кандидат от КПРФ Алексей Буров.

Избирком принимает документы на выдвижение от кандидатов до 6 июля. Для прохождения регистрации выдвинутые кандидаты должны собрать не менее 228 подписей муниципальных депутатов и избранных на выборах глав. В облизбирком документы на регистрацию нужно представить до 24 июля.

Выборы губернатора Волгоградской области состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В этот же день в регионе пройдут выборы депутатов Волгоградской областной думы: 19 депутатов избираются по одномандатным округам, 19 по спискам партий. На данный момент известно о выдвижении кандидатов от четырех политических партий — реготделения «Единой России», реготделения «Справедливой России», регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и реготделения партии «Яблоко». «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость» выдвинули кандидатов по единому избирательному округу и по всем одномандатным избирательным округам. Партия «Яблоко» представила в комиссию список по одномандатному избирательному округу.