Томск, , 09:46 — REGNUM

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил начальником департамента науки и высшего образования Петра Каминского. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в областной администрации.

Ранее Каминский исполнял обязанности директора института физики прочности и материаловедения Томского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук (СО РАН).

Кандидатуру Каминского для назначения Жвачкину представила его заместитель по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова. Новый руководитель приступил к работе 1 июля.

«От нового руководителя я жду весомого вклада в решение одной из нашей главных задач — победы региона в федеральном конкурсе на создание научно-образовательного центра мирового уровня», — прокомментировал томский губернатор.

Напомним, в ноябре 2018 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение об увольнении начальника департамента науки и высшего образования Николая Минаева. Уточнялось, что Минаев оставил должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Справка: Пётр Каминский родился в 1958 году в Кемеровской области. В 1981 году окончил физический факультет Томского государственного университета, а затем аспирантуру ТГУ. Доктор физико-математических наук, автор более 70 научных работ и пяти патентов. Входит в состав объединенного ученого совета СО РАН по энергетике, машиностроению, механике и процессам управления.