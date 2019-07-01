Джакарта, , 09:54 — REGNUM

Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва описала силу и важность российско-индонезийских отношений при помощи пантуна, народного четверостишия, сообщает Sindonews.

Людмила Воробьёва в стихотворении отметила, что при любых условиях отношения между Индонезией и Российской Федерацией будут всегда выигрывать.

«Проигрывать и побеждать, побеждать и проигрывать — это историческое колесо. Но на фоне глобальной политической уязвимости дружба между Индонезией и Россией всегда выигрывает в интересах как стран, так и народов», — заявила Людмила Воробьёв в Джакарте.

Посол РФ призналась, что очень довольна развитием отношений между двумя странами, которые, по ее словам, все более укрепляются в различных областях, будь то экономические, торговые или военные связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва выразила соболезнования в связи кончиной бывшей первой леди страны Ани Юдойоно.

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