Новосибирск, , 09:41 — REGNUM

Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус подала в избирательную комиссию документы для участия в выборах мэра города. Об этом Пинус сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус «Выдвинулись! Сегодня, в субботу утром, я со своей группой поддержки отнесла документы в избирком. С этого момента для меня начинается официальная предвыборная кампания на должность мэра Новосибирска. Вот теперь уже точно «Поехали!»

Ранее Наталья Пинус сообщила, что будет участвовать в выборах мэра от партии «РОС» — «Российский общенародный союз».

Как сообщало ИА REGNUM, по подсчётам спикера Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева, участвовать в этих выборах хотят по меньшей мере 13−14 кандидатов. Асанцев не исключил, что количество будет расти. На сегодняшний день о своём желании участвовать в выборах мэра Новосибирска заявили действующий градоначальник Анатолий Локоть (КПРФ), руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин, руководитель фракции ЛДПР в Горсовете Новосибирска Евгений Лебедев, предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), член партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко, бизнесмен Виктор Мокровицкий (самовыдвижение), доктор исторических наук, экс-вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой, который планирует выдвигаться от «Справедливой России», новосибирский общественник Олег Викторович.

Выборы пройдут 8 сентября.

Сейчас на сайте новосибирского избиркома есть информация о выдвижении только одного кандидата — Сергея Бойко (самовыдвижение), который указан как директор Фонда защиты прав граждан.

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