Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов утром 1 июля приехал на станцию «Академическая», которая в понедельник открылась после капремонта, продолжавшегося 11 месяцев.

Александр Беглов (справа) на станции «Академическая» Gov.spb.ru

«Ремонт сделан на совесть, с хорошим качеством. Преобразился внешний вид станции, обновлены интерьеры», — сказал Александр Беглов.

Напомним, главным объектом ремонта стал эскалаторный ход станции. Кроме того, на «Академической» появилась совершенно новая комплексная система безопасности, новое освещение, были обновлены все инженерные системы. Станцию приспособили для инвалидов: расширили вход, установили специальные шутц-линии на перроне для незрячих пассажиров.

Врио губернатора обратил особое внимание на новейшую систему безопасности, появившуюся на станции.

«Каждый день миллионы петербуржцев и гостей города пользуются этим видом транспорта, и мы обязаны обеспечить безопасность и комфорт перевозок», — сказал Александр Беглов.

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Глава города напомнил, что осенью этого года должны быть открыты три новые станции Фрунзенского радиуса (пятая линия): «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары». В следующем году закроется на капремонт станция «Маяковская» на третьей линии, а также южный вход на станцию «Московская».

В 2022 году планируется завершить строительство станций «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии, станций «Путиловская» и «Юго-Западная» на новой Красносельско-Калининской (шестой) линии. В 2024 году будут открыты вторые вестибюли станций «Василеостровская» и «Балтийская», а также станция «Театральная».