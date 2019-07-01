Киев, , 09:28 — REGNUM

В районе населённого пункта Станица Луганская, расположенном на временно подконтрольной Украине территории ЛНР, состоялось разведение сил ВСУ и ополченцев Донбасса. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 1 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня в Станице Луганской состоялось разведение войск с обеих сторон. Это зафиксировала и подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ», — сообщил Зеленский.

По его мнению, это станет первым шагом к постоянному прекращению огня по всей линии разграничения.

«Странно немного, потому что мог же купить себе военный завод, на кого-нибудь его незаметно оформить и увеличить обстрелы, зарабатывая на покупке у самого себя снарядов», — прокомментировал слова Зеленского юрист Андрей Портнов в своём telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о завершении процесса отвода сил в районе Станицы Луганской.

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