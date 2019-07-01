Мадрид, , 09:21 — REGNUM

Европейскому союзу не хватает ясной позиции по отношению к правительству Николаса Мадуро в Венесуэле, считает бывший президент Колумбии Альваро Урибе. В интервью испанской газете ABC, опубликованном 1 июля, он намекнул, что диалог — не лучший метод разрешения венесуэльского кризиса.

«Где не хватает достаточной ясности, так это в Европе. Здесь продолжают настаивать на диалоге, который служит лишь для того, чтобы укреплять Мадуро. Боюсь, что таким образом венесуэльская тирания утвердится, так же, как и кубинская», — сказал политик.

По мнению Урибе, в венесуэльском вопросе нельзя ждать краткосрочных результатов. Важно не сдаваться и продолжать оказывать давление.

Альваро Урибе возглавлял Колумбию в течение двух президентских сроков с августа 2002 по август 2010 года. Как и действующий президент Иван Дуке, он принадлежит к правой партии «Демократический центр».