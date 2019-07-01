Париж, , 09:18 — REGNUM

Пресс-секретарь президента Франции Сибет Ндиайе заявила, что правительство страны предъявляет «ряд требований» к торговому соглашению между Европейским союзом (ЕС) и торгово-экономическим союзом МЕРКОСУР, в том числе в области окружающей среды, сообщает Le Figaro.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

По словам Сибет Ндиайе, важно точно знать содержание этого соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай), в частности для «хрупких секторов», таких как сахар и говядина.

«У нас есть ряд требований в отношении окружающей среды», — отметила пресс-секретарь, в частности, чтобы Бразилия, оставалась в Парижском соглашении по климату.

«Это нормально, что члены Европарламента бдительны и требовательны к этому соглашению, потому что оно приведет к глубоким изменениям в нашем сельском хозяйстве», — добавила Сибет Ндиайе.

По ее словам, аналогичным образом, соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой, ратификация которого будет представлена 17 июля 2019 года Национальной Ассамблее Франции, «должно быть детально изучено».

«Мы должны детально изучить возможные последствия торгового соглашения между ЕС и Канадой, чтобы решить, ратифицировать его или нет», — подчеркнула представитель пресс-службы президента Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Уругвая Табаре Васкес назвал историческим соглашение между ЕС и МЕРУКОСУР, заявив, что страны торгово-экономического союза получили одно из самых важных торговых соглашений в мире.

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