Оренбург, 1 июля 2019, 08:52 — REGNUM
В Оренбургской области назначены два новых министра. 1 июня на аппаратном совещании их представил врио губернатора Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
Областной минздрав возглавила Татьяна Савинова. Ранее она в течение 11 лет была первым заместителем руководителя горздрава Екатеринбурга, в котором всего проработала 21 год.
А министерство образования возглавил Алексей Пахомов. Он ранее являлся первым заместителем министра образования Свердловской области.
Ранее обязанности министров исполняли, соответственно, Галина Зольникова и Галина Сафонова.