Оренбург, , 08:52 — REGNUM

В Оренбургской области назначены два новых министра. 1 июня на аппаратном совещании их представил врио губернатора Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Областной минздрав возглавила Татьяна Савинова. Ранее она в течение 11 лет была первым заместителем руководителя горздрава Екатеринбурга, в котором всего проработала 21 год.

А министерство образования возглавил Алексей Пахомов. Он ранее являлся первым заместителем министра образования Свердловской области.

Ранее обязанности министров исполняли, соответственно, Галина Зольникова и Галина Сафонова.