Москва, , 08:45 — REGNUM

За прошедшую неделю разведку возле российских границ вёл 31 летательный аппарат. Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованной газетой Вооружённых сил России «Красная звезда».

Читайте также: Три авиаразведчика США и Британии замечены у западных границ России

Так, с 24 по 30 июня российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны, чтобы не допустить нарушения границы, поднимались в воздух 11 раз.

«Нарушений воздушного пространства России допущено не было», — отмечено в сообщении.

Твкже по теме: Названо число летательных аппаратов, проводивших разведку у границ РФ

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее 15 летательных аппаратов вели разведку у границ Российской Федерации. Российские истребители поднимались в небо два раза. Нарушений воздушного пространства России также допущено не было.

Напомним, в начале июня возле северо-западных границ России были замечены три воздушных разведчика США и Британии. Так, американские беспилотник RQ-4B Global Hawk и самолёт радиоэлектронной разведки RC-135V, а также самолёт авиаразведки и управления ударами британских Королевских ВВС Sentinel R1 несколько часов летали у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

Читайте ранее в этом сюжете: У границ России за неделю замечено 15 иностранных летательных аппаратов