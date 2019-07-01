Новосибирск, , 08:42 — REGNUM

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю вновь указали на ошибку — на этот раз за незнание фамилий, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Накануне Дня города, 29 июня, в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца чествовали лауреатов городских премий 2019 года и победителей городского конкурса на звание «Лучший район по итогам 2018 года». Почетные награды вручал Анатолий Локоть. Но во время вручения премии имени И.П. Севастьянова новосибирцы заметили, что на экране за спиной Локтя фамилия председателя горисполкома написана с ошибкой.

«Вчера на торжественном собрании по случаю Дня города случилось очередное позорище. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручал премии имени легендарного главы города, на протяжении 20 лет (1963−1983гг.) председателя горисполкома Ивана Павловича Севастьянова. Правда, на сцене на огромном «экране» фамилию переврали — написали СевОстьянов. По этому поводу уже многие высказались — мне добавить нечего», — написала на своей странице в социальной сети Facebook журналист, бывший пресс-секретарь экс-полпреда президента в Сибирском федеральном округе Ирина Левит.

«Опять двойка. Вот прислали фото. Мэр Анатолий Евгеньевич Локоть вручает премии, а у него над головой изображение с почему-то исковерканной фамилией того, в честь кого премия названа. Вдумайтесь, даже имя уважаемого человека, бывшего руководителя города и то умудрились написать с ошибкой», — отметил у себя на странице в Facebook доктор исторических наук, экс-вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой, который ранее заявил о своём желании участвовать в выборах мэра Новосибирска осенью 2019 года.

Читайте также: Экс-вице-губернатор собрался на выборы мэра Новосибирска

Комментарии к постам по поводу ошибки были разными. Кто-то негодовал и просил назвать фамилию ответственного лица, а некоторые не видили в этом большой беды.

«Бывают и СевОстьяновы, да. Но в мэрии-то должны были на это особое внимание обратить, зная эту вариативность. На мемориальной доске, слава Богу, все верно. А вот премию имени СевОстьянова вручали, но градоначальника с такой фамилией не было».

«Неужели прогресс дошёл до того, что теперь мероприятия городского масштаба проводят без технического прогона? Как в сельских ДК — сляпали за час программу и сразу с премьерой в поля, к хлеборобам? Ну сделал монтажёр заставку, её смотрит его куратор, потом на прогоне режиссер, тетеньки всякие из департамента культуры. Там ошибку за пять минут поменять, на коленке можно, если есть исходник. Даже во время начала мероприятия можно было всё исправить».

Как уточняет корреспондент ИА REGNUM, премию им. Севастьянова в области архитектуры и градостроительства мэрия Новосибирска вручает ежегодно в канун Дня города.

Напомним, что ранее мэру Новосибирска поставили «двойку» за незнание истории.

Как сообщало ИА REGNUM, на традиционном митинге в честь дня Международной солидарности трудящихся он сказал, что «130 лет назад Второй конгресс Коминтерна принял решение о праздновании 1 Мая как Дня солидарности трудящихся». Локтю указали, что Коминтерн был основан 2 марта 1919 года и принять решение о праздновании 1 Мая 130 лет назад не мог, а решение это в 1889 году было принято Парижским конгрессом II Интернационала.

Отметим, что 8 сентября 2019 года в Новосибирске состояться выборы мэра города. О своём желании баллотироваться заявили действующий градоначальник Анатолий Локоть (КПРФ), руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), руководитель фракции ЛДПР в Горсовете Новосибирска Евгений Лебедев, предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), член партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко, бизнесмен Виктор Мокровицкий (самовыдвижение), новосибирский общественник Олег Викторович, депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус (от партии «Российский общенародный союз»), от «Справедливой России» может пойти экс-вице-губернатор Новосибирской области, доктор исторических наук Виктор Козодой.

Читайте ранее в этом сюжете: Непростительная ошибка для коммуниста: мэру Новосибирска поставили «двойку»