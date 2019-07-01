Курган, , 08:40 — REGNUM

Уполномоченным по правам человека в Курганской области будет депутат областной думы Борис Шалютин. Накануне его кандидатуру согласовали в Москве. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в РФ.

В ходе беседы 28 июня 2019 года уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и Борис Шалютин обсудили актуальные вопросы, связанные с соблюдением прав и свобод жителей Зауралья.

Для окончательного утверждения кандидатуру Бориса Шалютина должна утвердить Курганская областная дума. Сам Шалютин должен сложить свои полномочия депутата областной думы.

Ранее пост уполномоченного по правам человека Курганской области с 2014 года занимал Геннадий Порохин, сложивший полномочия осенью 2018 года.