Киев, , 08:43 — REGNUM

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук продолжит музыкальную карьеру, если не получит должность в новом правительстве Украины. Об этом он заявил 30 июня в эфире телеканала ICTV.

На вопрос о прекращении концертной деятельности в случае прохождения партии «Голос» в Верховную раду Вакарчук ответил: «Если не буду при этом в исполнительной власти. Потому что в исполнительной власти, видимо, это будет невозможно».

Певец добавил, что его партия идёт в Верховную раду, чтобы брать на себя ответственность, а не «стоять на трибуне, произносить пустые речи».

Вакарчук также не считает агитацией бесплатные концерты группы «Океан Эльзы», которые предшествуют его встречам с избирателями.

«На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, никаких символов, это обычные концерты Океана Эльзы», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вакарчук опозорился во время дебатов с Юлией Тимошенко — он не смог назвать точную цену на газ для населения, хотя дискуссия была посвящена именно этой теме.

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