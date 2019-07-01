Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM

Телеграмму соболезнования на имя президента России Владимира Путина направил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с гибелью людей в Иркутской области, сообщили 1 июля в пресс-службе казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев «От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка, вызванного ливневыми дождями. По данным МЧС России, в результате паводка погибли пять человек, более 100 человек госпитализированы. В шести районах Иркутской области подтопленными остаются более 3 тыс. домов в 55 населенных пунктах.

Читайте также: Иркутские активисты ОНФ отправили гуманитарную помощь в тонущий Тулун