Улан-Удэ, , 08:41 — REGNUM

Бывший финансовый директор холдинга «Вертолёты России» Сергей Желтиков стал министром промышленности и торговли Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов представил его членам правительства 1 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе.

«У нас новый член команды: хочу представить вам министра промышленности и торговли Республики Бурятия. Добро пожаловать на борт», — заявил глава.

Сергей Желтиков, в свою очередь, отметил, что очень долго прожил в Бурятии и может принести пользу республике.

«На данный момент вижу два основных направления. Первое связано с крупной промышленностью и теми вопросами, которых я касался, работая в «Вертолетах России». Это организация производства новых моделей вертолетов, а также нового самолета «Байкал». Плюс в этой же связке идут и вопросы, касающиеся развития и поддержки других крупных промышленных предприятий республики. Кроме крупного бизнеса у нас ещё стоит задача — помощь и развитие малого предпринимательства. То есть, необходимо работать над упрощением ведения бизнеса на территории республики, привлекать сюда новый бизнес и развивать тех, кто уже сейчас работает. Вот собственно эти направления являются приоритетными», — отметил свежеиспеченный министр.

Сергей Желтиков родился в 1981 году в городе Бердск Новосибирской области. В 2007 году окончил Новосибирский государственный университет, получив ученую степень магистра экономики.

С 2006 по 2013 год работал на Улан-Удэнском авиационном заводе, занимая должности советника гендиректора по финансовым вопросам, советника управляющего директора и начальника финансового управления, заместителя управляющего директора по корпоративному развитию и ЛИН-технологиям.

С января 2014 года по январь 2018 года занимал должность директора по финансам и экономике Холдинга «Вертолеты России».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Улан-Удэнский авиазавод посетил индустриальный директор авиационного кластера компании Ростех Анатолий Сердюков, ознакомившись с ходом реализации перспективных проектов завода. В ближайшие годы УУАЗ планирует освоить производство легкого самолета «Байкал» и вертолета VRT500.

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