Монтевидео, , 08:22 — REGNUM

Президент Уругвая Табаре Васкес назвал «историческим» соглашение о свободной торговле, заключенному между Европейским союзом (ЕС) и странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай), после 20 лет дискуссий, сообщает Le Figaro.

«МЕРКОСУР получил одно из самых важных торговых соглашений в мире», — заявил глава государства прессе.

Издание отмечает, что соглашение, которое затрагивает почти 770 миллионов потребителей, устранит многие пошлины в промышленном и сельскохозяйственном секторах, но также коснется услуг, государственных закупок, технических барьеров в торговле, санитарных и фитосанитарных мер и интеллектуальной собственности.

Однако достигнутое соглашение должно быть одобрено 28 государствами-членами, что обещает трудности, а затем Европейским парламентом.

Известно, что страны ЕС добились открытия автомобильного рынка МЕРКСУР. Высокие пошлины на поставку автомобилей (35%) и запасных частей (18%) в конечном итоге будут отменены. В отличие от этого страны МЕРКОСУР выигрывают от расширения доступа на европейский рынок для своей сельскохозяйственной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся в Японии на саммите G20, пригрозил не подписывать торговое соглашение между Европейским союзом и торгово-экономическим союзом МЕРКОСУР.

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