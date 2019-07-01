Париж, , 07:57 — REGNUM

Бывший министр экологии Франции Николя Юло призвал к единству во всех политических разногласиях, чтобы противостоять «войне» с изменением климата, сообщает Le Figaro.

Изменение климата

«Необходимо срочно столкнуться с климатической реальностью, экологией, а не поворачиваться к ней спиной. Мы должны объединиться, преодолеть все наши политические и религиозные разногласия, чтобы изменить наш образ жизни. Во время войны мы должны объединиться, а мы на войне!», — заявил Николя Юло в интервью французскому изданию.

Николя Юло объявил, что «готов» оказать «поддержку правительству, которое продемонстрирует, что оно действительно хочет привнести экологию в современность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший министр комплексных экологических преобразований Франции Николя Юло покинул свой пост 28 августа 2018 года, не уведомив о своем решении премьер-министра и президента страны.

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