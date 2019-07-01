Киев, , 07:40 — REGNUM

Народ Украины ошибся, когда проголосовал за Владимира Зеленского на выборах президента страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Владимир Зеленский

Депутат признался, что голосовал за Зеленского во втором туре выборов. По его словам, избранный президент Украины обманул доверие украинцев и не выполнил предвыборные обещания. Так, Рабинович отметил, что в итоге жители Украины ничего не получили: «Пленных освободили — плохо, снижение тарифов — шутка, мир — не интересен».

Речь идет о том, что Зеленский ранее назвал пиаром просьбу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука об освобождении пленных Донбасса.

Кроме того, депутат обратил внимание на слова представителя Зеленского в правительстве Андрея Геруса, который заявил, что украинский лидер «шутил о тарифах» на ЖКХ, которые непомерно высоки.

Рабинович отметил, что Украина при Зеленском превращается в «96-й квартал».

Читайте также: Портреты Бандеры и Шухевича вновь пронесли по улицам Львова