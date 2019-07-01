Ханой, , 07:32 — REGNUM

Долгожданное торговое соглашение между Европейским союзом (ЕС) и Вьетнамом, которое в конечном итоге позволит снять 99% таможенных пошлин на товары между двумя сторонами, было подписано в Ханое 30 июня, сообщает Le Figaro.

«Мы хотим быть уверены, что торговля ЕС в этом регионе оказывает положительное влияние», — заявила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем на подписании.

Соглашение включает в себя положения об условиях труда, уважении к окружающей среде и интеллектуальной собственности в этой растущей стране Юго-Восточной Азии, которая служит производственным цехом для многих западных брендов, особенно в сферах электроники и одежды.

Известно, что торговое соглашение, переговоры по которому пошли в декабре 2015 года, было одобрено всеми государствами-членами ЕС, но для вступления в силу Европейский парламент все равно должен будет проголосовать за него.

Европейский союз стремится укрепить свои позиции во Вьетнаме, на рынке с более чем 95 млн потребителей. Ежегодно стороны обмениваются товарами на сумму 50 млрд евро и услугами — на 4 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители европейского бизнес-сообщества выразили надежду, что торговое соглашение между ЕС и Вьетнамом позволит создать благоприятные условия для развития вьетнамской экономики, а также принесет выгоды ЕС.

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