Киев, 1 июля 2019, 07:21 — REGNUM
В Донбассе завершён процесс отвода сил и средств в районе соприкосновения у Станицы Луганской. Такое заявление сделала специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине.
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«Ситуация спокойная и стабильная. СММ будет продолжать активно отслеживать ситуацию и докладывать о ней», — говорится в оперативном отчёте миссии ОБСЕ.
Отмечается, что 29 июня СММ получила вербальную ноту министерства иностранных дел Украины, уведомляющую о том, что вооруженные силы Украины завершили разъединение в согласованном районе вблизи Станицы Луганской.
На следующий день было получено письмо с уведомлением о завершении разъединения ополченцами Луганской области.
По данным наблюдателей, в пределах участка разведения ВСУ начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминированию, а ополченцы провели работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе начала разведение сил, прописанное в Минских соглашениях.
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Напомним, в 2015 году Украина подписала Минские соглашения, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе, гарантами того, что Украина выполнит договорённости, выступили страны «нормандской четвёрки» — Россия, Германия, Франция и Украина.
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