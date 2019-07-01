Омск, , 07:13 — REGNUM

Губернатор Омской области Александр Бурков 1 июля отправился с рабочим визитом в Казань. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве. Цель визита — «расширять взаимовыгодные контакты» между Омской областью и Татарией. Регионы планируют заключить соглашение о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и других сферах.

Александр Бурков возглавил омскую делегацию. Омичи в Татарии посетят казанский Кремль, технополис «Химград», Зеленодольский завод имени Горького, ИТ-парк, центр «Эйдос-Медицина». В агентстве инвестиционного развития гостям представят экономический потенциал региона.

Также запланированы встреча Александра Буркова с главой Татарии Рустамом Миннихановым и переговоры в расширенном составе. Подписание соглашения о сотрудничестве ожидается по итогам проведения двусторонних встреч.

«Таким образом, регионы обновят договор об основных принципах торгово-экономических, научно-технических и культурных связях, заключённый еще в 2000 году», — говорится в сообщении областного правительства.

Добавим, на официальном сайте Татарии в списке мероприятий указан приём в честь губернатора Омской области Александра Буркова от имени главы республики Рустама Минниханова. Также в плане значится встреча Минниханова с делегацией Омской области.