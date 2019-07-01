Салехард, , 07:10 — REGNUM

На Ямале готовятся к 10 выборным кампаниям, которые пройдут 8 сентября. На местных выборах необходимо избрать 70 народных представителей, также будет выбран депутат окружного Заксобрания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме арктического региона.

Напомним, мандат в Заксобрании ЯНАО освободился после перехода Елены Зленко в Совет Федерации. На данный момент своих представителей на её место выдвинули все парламентские партии («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР), а также «Казачья партия РФ» и один самовыдвиженец. Сейчас проходит этап проверки документов для регистрации. На муниципальные выборы к 28 июня заявились 43 кандидата.

Как отмечают в избиркоме ЯНАО, из 353 тысяч избирателей выборы коснутся 141 тысячи.

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