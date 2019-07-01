Вена, , 07:18 — REGNUM

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан поддержали продление сделки ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти на полгода. Об этом они сообщили ТАСС накануне встречи представителей стран, поддержавших сделку, в Вене.

Иракский министр отметил, что Багдад готов играть конструктивную роль в переговорах по сокращению объемов добычи нефти для стабилизации рынка и мировых цен на нефть. Тамер аль-Гадбан позитивно оценил соглашение между Россией и Саудовской Аравией о продлении соглашения. Однако этот вопрос необходимо согласовать со всеми участниками сделки, считает министр нефти.

Бозумбаев отметил, что Казахстан не обсуждал вопрос о продлении сделки ОПЕК+. Он также добавил, что продление сделки не повлияет на рост добычи на месторождении Кашаган, так как сокращения будут обеспечены за счет других месторождений.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что в ближайшее время будет озвучена информация о продлении соглашения ОПЕК+. Глава государства не назвал точной даты, когда будет принято решение о продлении сделки.

1−2 июля в Вене пройдет встреча стран ОПЕК+, в ходе которой участники планируют рассмотреть вопрос о продлении сделки.

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