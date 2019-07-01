Нур-Султан, , 07:19 — REGNUM

Министр обороны Ливана Ильяс Бу-Сааб осудил массовую драку рабочих компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР) на месторождении Тенгиз в Казахстане, сообщает ливанское агентство NNA.

Ильяс Бу-Саабосудил в телефонном разговоре обсудил ситуацию на нефтяном месторождении с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым. Ливанская сторона потребовала принять меры для решения ситуации. Казахстанский министр, в свою очередь, заверил, что все граждане Ливана выписаны из больницы и находятся в безопасности.

Посол Ливана в Казахстане Жискар аль-Хури заявил, что внешнеполитическое ведомство страны готово оказать содействие для выезда своих граждан из Казахстана. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади пообещал, что посольство в Казахстане будет следить за ситуацией и обеспечит безопасность граждан.

Напомним, 29 июня рабочие нефтяного месторождения Тенгиз в Атырауской области Казахстана устроили массовую драку, в которой участвовали граждане Иордании и Ливана. В результате волнений пострадали 30 человек. Позднее аким (глава) Атырауской области Нурлан Ногаев заявил, что причиной массовой драки стали различные условия труда.