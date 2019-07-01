1 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Россия в долгу перед международными финансовыми организациями за модернизацию ЖКХ и реализацию проекта «Статистика -2», на которую у неё не нашлось иных средств, кроме заёмных.

Галина Смирнова, , 05:03 — REGNUM

Россия в долгу перед международными финансовыми организациями за модернизацию ЖКХ и реализацию проекта «Статистика — 2».

На прошлой неделе Госдумой РФ во втором чтении были приняты внесенные в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год». Некоторые изменения предусматривают увеличение финансирования отельных программ. Как следует из пояснительной записки Минфина, в том числе предусмотрено увеличение в этом году объемов использования целевых иностранных кредитов (заимствований), предоставляемых международными финансовыми организациями на 24,1 млн. долларов США в связи с предложениями федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию проектов МФО.

Речь идет о проектах, реализация которых в России происходит с участием международных финансовых организаций (МФО). Один из таких реализуется в России очень давно — это проект Международного банка реконструкции и развития «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России». Ели посмотреть условия соглашения, при которых МБРР готов предоставить кредит, то станет понятно, кому мы должны быть благодарны за коммерциализацию отрасли, в том числе за установку счетчиков, появление различных форм управления типа ТСЖ и т.п. Правда, сейчас некоторые города стали пересматривать форматы сотрудничества с различными формами управления многоквартирными домами, переходя на прямые расчеты с поставщиками услуг, но это неважно. Главное, что нашу страну научили, как нужно работать в сфере ЖКХ. И это сотрудничество понравилось, очевидно, обеим сторонам, потому и продолжается уже который год, начавшись в далеком 2005-м году.

Так, в марте 2008 года РИА сообщало, что Федеральное агентство по строительству и ЖКХ России (Росстрой РФ) проводит отбор участников совместного проекта правительства России и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) по реформе ЖКХ. Целью проекта декларируется — улучшение эффективности, финансовой устойчивости и качества услуг ЖКХ в пилотных муниципальных образованиях, отобранных по конкурсу. В рамках программы участники проекта должны будут снизить неэффективные затраты на обслуживание коммунального комплекса, установить тарифы с учетом инфляции на водоснабжение и водоотведение на срок не менее 3 лет, ликвидировать или уменьшить перекрестное субсидирование населения другими потребителями услуг ЖКХ, погасить задолженность организаций ЖКХ, финансирующихся из местных бюджетов, и провести независимый аудит финансовых показателей коммунального комплекса. Как пояснял собеседник РИА, результаты независимого аудита впоследствии должны быть опубликованы участниками проекта. Участники проекта также должны будут увеличить у себя долю платежей населения за услуги ЖКХ, которые будут поступать без участия посредников, и акционировать свой коммунальный комплекс или привлечь в него частных операторов», — пояснил собеседник агентства.

В министерстве регионального развития РФ в декабре 2012-го года, как сообщал портал advis.ru, проанализировали ход реализации проекта, напоминая, что в соответствии с подписанным в 2009 г. соглашением между Правительством РФ и МБРР будет привлечен заем МБРР в размере 200 млн. долларов США, со сроком погашения 15 лет, включая 5-летний льготный период. На проходившем тогда, под руководством главы Минрегиона Игоря Слюняева, совещании были поддержаны 17 проектов от ранее 27 отобранных конкурсной комиссией городов-участников. Среди них, в частности — создание централизованной системы учета и мониторинга тепловодопотребления в жилищном фонде города Братска, реконструкция Южно-Уральского водозабора города Оренбурга, водоснабжение Скуратовского и Менделеевского поселков г. Тулы и др.

С декабря 2014 года ответственным исполнителем проекта стал Минстрой России, который стал правопреемником упраздненного тогда же Минрегиона России и принял на себя обязательства, вытекающие из Соглашения.

В марте прошлого года Минстрой и город Иваново, по официальному сообщению Минстроя, подписали контракт на сумму размером почти 2,5 млрд рублей для реконструкции очистных сооружений Иванов. Минстрой напомнил, что «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России» финансируется в рамках сотрудничества Российской Федерацией, в лице Минфина России, и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

«Большая часть объектов уже успешно реализована, в связи с чем в прошлом году было принято решение о продлении проекта до 2020 года», — рассказал глава ведомства Михаил Мень.

На этот 2019-й год Минфин запланировал увеличение бюджетных ассигнований на реализацию соглашения по проекту с учетом фактической потребности в использовании заемных средств и средств софинансирования по проекту в сумме 959,9 млн. рублей.

Для непосредственных участников проектов, по информации одних информационных источников предоставляются безвозвратные и беспроцентные гранты, другие сообщают, что финансовая помощь предоставляется в виде фантов. Гранты и фанты — очень сильно отличаются друг от друга. Фанты — являются наиболее дорогим инструментом кредитного финансирования. Грант для кредитора убыточен. А фант вряд ли выгоден заемщику, поскольку его величина рассчитывается как разность номинальной суммы займа и современной величины платежей по погашению займов, рассчитанной по рыночной ставке и проблема здесь скрывается в это самом выборе надлежащей ставки процента для расчета современной величины. Как правило, используют превалирующую на рынке долгосрочных кредитов ставку. Если участникам проекта предоставляется безвозмездная помощь, то по какому принципу все-таки расплачивается с МБРР Минфин РФ или Минстрой РФ? Найти информацию об этом сложно. Сколько же стоит взаимовыгодное сотрудничество России? И чем оно может завершиться — приватизацией?

Еще одним изменением законопроекта Минфина в бюджет 2019-го года стало — увеличение финансирования государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 году на 386,2 млн. рублей, до 145 270,0 млн. рублей. В рамках этой программы также предусмотрен рост бюджетных ассигнований по реализации другого соглашения по проекту Международного банка реконструкции и развития — «Развитие системы государственной статистики — 2». Но, это уже другая не менее интересная история, к которой тоже возникает много вопросов, главный из которых зачем к работе по сути по дублированию системы статистики, приближенной к международным стандартам, нужно привлекать иностранный капитал. Чем хуже наши российские банки? Ведь, когда берешь кредит, ты должен выложить банку всю свою подноготную и, в этом случае, сливаться вся эта подноготная будет в международный банк.