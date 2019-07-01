Токио, , 04:56 — REGNUM

Интерактивную карту, на которой российские Курильские острова отнесены к Японии, разместили на официальном сайте саммита G20, который прошел в японском городе Осака, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее, 19 февраля, видеоролик с картой, где острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и группа островов Малой Курильской гряды, именуемые японцами Хабомаи, появились на официальном ютьюб-канале японского премьера Синдзо Абэ.

О какой-либо реакции российской стороны на произошедшее не известно. При этом власти РФ и президент России Владимир Путин постоянно подчеркивают, что суверенитет России над Курилами не подлежит обсуждению.

Как сообщало ИА REGNUM, в японском городе Осака прошел очередной саммит G20. Накануне саммита была анонсирована встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Обсуждалась возможность упрощения визового режима между странами. По итогам встречи лидеров двух стран представители бизнеса получат возможность совершать деловые поездки по упрощенному визовому режиму. Он начнет действовать с сентября 2019 года.