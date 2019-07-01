Дамаск, , 04:28 — REGNUM

В результате израильского авиаудара в южном пригороде Дамаска погибли четыре человека, сообщает 1 июля сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в вооруженных силах Сирии.

Жертвами израильской ночной атаке по Дамаску стали четыре мирных жителя, в том числе месячный ребенок.

Как стало известно, в результате мощных взрывов в небе над столицей Сирии, в южном пригороде разрушились несколько ветхих строений, а также вылетели стекла в зданиях. В результате погибли четверо и ранены 21 человек.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что сирийские средства ПВО отразили израильскую атаку. Атаковавшие Дамаск ракеты были выпущены израильскими самолетами из воздушного пространства Ливана. Кроме того, были атакованы позиции сирийской армии в провинции Хомс.

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