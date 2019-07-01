Киев, , 04:14 — REGNUM

Возглавляющий партию «Голос» лидер группы «Океан Эльзы» Станислав Вакарчук, встретившись на теледебатах с руководителем партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, не смог ответить на вопрос о цене кубометра газа. Встречу двух кандидатов транслировал телеканал «Украина».

Святослав Вакарчук (cc) PavloFriend

В момент обсуждения газовых тарифов для населения Украины Тимошенко заявила о необходимости введения справедливых тарифов, а затем поинтересовалась у Вакарчука, знает ли он цену за кубометр газа.

«Вот вы знаете, какая цена сейчас стоит в платежках за кубический метр газа? Вы знаете, сколько он стоит?», — спросила лидер «Батькивщины».

»Знаю», — поспешил ответить музыкант и начал потирать лоб в раздумьях.

После подсказки ведущего «восемь пятьдесят», Вакарчук спохватился и ответил: «Двести пятьдесят».

Тимошенко предпочла не заметить конфуза соперника и продолжила беседу: «Как вы считаете, сколько с 30-процентной рентабельностью можно реально людям продавать? Вместо 7,7. За сколько можно продавать? Вы смотрели себестоимость этого газа?«

Однако новый конкретный вопрос вновь ввел главу партии «Голос» в замешательство, вместо ответа он начал беседу о справедливости вообще.

«Я тогда скажу, — перебила Вакарчука Тимошенко, — газ стоит с 30-процентной рентабельностью 3 гривны 50 копеек. И почему продают по 7,7, мы с вами в новом парламенте разберемся».

Напомним, о намерении принять участие в выборах в Верховную раду украинский музыкант заявил в мае 2019 года. Вакарчук уже успел пообещать «сказку» жителями Донбасса, озвучил намерение уничтожить старую политику и создать новую. Рок-певец уже был депутатом Рады в 2007 году, однако, по словам Тимошенко, она ни разу его там не видела.