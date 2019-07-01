Кандагар, Афганистан, , 03:38 — REGNUM

По меньшей мере 19 человек стали жертвами мощного взрыва на юге Афганистана, сообщает 1 июля филиппинская газета Manila Bulletin.

Как стало известно, исламисты организовали атаку на правительственное здание в провинции Кандагар. Источником мощного взрыва, прогремевшего вечером субботы, 29 июня, стали четыре начиненных взрывчаткой автомобиля.

«К сожалению, 11 полицейских были убиты и еще 27 получили ранения», — цитирует источник сообщение представителя полиции Кандагара.

Сообщается также, что в результате взрывов погибли восемь работников избирательной комиссии, которые работали со списками избирателей в преддверии сентябрьских выборов президента Афганистана.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики радикальной исламской организации «Талибан», (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщив по своим каналам об убийстве 57 полицейских.

В МВД Афганистана распространяемую террористами информацию опровергли, заявив, что последующая за взрывами атака боевиков была отбита, 25 исламистов ликвидированы.