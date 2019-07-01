Дамаск, , 01:43 — REGNUM

Атаку израильской авиации успешно отразили средства ПВО Сирии. Израиль пытался атаковать некоторые военные объекты в районе Хомса и окрестности Дамаска, сообщает 1 июля сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в сирийских вооруженных силах.

«Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в небе над Дамаском.

Напомним, ранее 12 июня сообщалось об отражении очередной израильской ракетной атаке в небе над Сирией.