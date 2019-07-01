1 июля 2019 | Время чтения 5 мин

О главном же выдвигаемом Токио требовании, препятствующим работе японских компаний на Курильских островах, Абэ сказал обтекаемо, но для специалистов вполне отчетливо: «Стороны приветствуют углубление дискуссий о рамках и юридических задачах при решении вопросов о передвижении людей при реализации совместной хозяйственной деятельности». Для непосвященных поясним, что речь идет об отказе Абэ и его правительства разрешать японцам работать на Курилах при соблюдении конституции России

Анатолий Кошкин, , 00:23 — REGNUM

«Проекты совместной деятельности РФ и Японии активно развиваются на четырех Курильских островах (Токио называет их не Курильскими, а якобы принадлежащими Японии «северными территориями» — А.К.), на встрече в Осаке стороны договорились о конкретном развитии двух проектов», — заявил японский премьер-министр о АбэСиндзо по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «По вопросам совместной хозяйственной деятельности на четырех островах активно проводится работа по претворению в жизнь проектов. Сегодня мы с президентом Путиным согласовали бизнес-модели двух проектов по туризму и переработке отходов», — отметил он как достигнутый успех.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Но, простите, остается не ясно, речь идет о туризме японцев на острова или об организации морского туризма вокруг наших островов без захода в порты, дабы не оформлять въездные документы по российским законам и правилам? Совсем недавно именно о таком, нельзя исключать, «ностальгическом туризме» говорили в Токио. Будут сажать на направляющиеся к нашим Курилам суда японских школьников, и, простите за жаргон, «промывать мозги» о якобы исторической принадлежности «северных территорий» Японии, их «незаконной оккупации» и необходимости вливаться в движение борьбы за «возвращение» островов вопреки итогам Второй мировой войны.

Для тех, кто может подумать о том, что автор этих строк сознательно «нагнетает страсти», напомним не столь давние сообщения из Страны восходящего солнца. Вот информация ТАСС из Токио: «Правительство Японии намеревается вызвать у школьников интерес к территориальному спору с Россией вокруг «северных территорий» (так в Японии называют южную часть российских Курил — прим. ТАСС), пишет газета «Иомиури». Для этого учеников средних и старших классов со всей страны будут направлять в специальные образовательные туры в северные японские города, расположенные ближе всего к южной части Курил — в частности в город Нэмуро и поселок Бэцукай. Там школьники смогут пообщаться с местными жителями и провести осмотр «северных территорий» с моря. Расходы на такие поездки, которые планируется проводить с лета по осень, будут покрыты из государственного бюджета. Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит».

Так вот, не исключено, что теперь японские школьники за счет японских налогоплательщиков, а возможно, и все желающие, получат возможность лицезреть вожделенные острова с их природными богатствами не из огромных биноклей в именуемом «Домом памяти о родине» бетонном сооружении в пограничном городе Нэмуро, а невооруженным глазом в непосредственной близости с борта прогулочных катеров или яхт. В сопровождении соответствующих «пояснений» специально подготовленных гидов-пропагандистов.

Что же касается «совместной хозяйственной деятельности» с японцами в туристической отрасли, то курильские власти рассчитывали на содействие строительству инфраструктуры, поскольку на островах мало помещений гостиничного типа. Подразумевает ли «проект по туризму», о котором заявляет Абэ, создание японскими строительными компаниями такой инфраструктуры, не сообщается.

С вопросом о помощи японцев в разрешении проблемы переработки мусора на южных Курилах тоже не все до конца ясно. Как сообщает японская газета TheJapanTimes, местные курильские власть рассчитывали на строительство на их островах современных японских заводов по переработке мусора, а японские партнеры предлагают лишь оборудование по сжатию отходов.

И согласована ли объявленная лидерами двух стран кооперация в мусороперерабатывающем бизнесе с властями Сахалинской области? Ведь еще несколько месяцев назад ИА SakhalinMediacо ссылкой на РБК сообщало, что"власти Сахалинской области отказались от совместных с Японией проектов утилизации мусора на Курилах. Ранее российская сторона предложила японской стороне поучаствовать в строительстве мусороперерабатывающего комплекса на островах. Но, в конце концов, правительство Сахалинской области отказалось от реализации совместных с Японией проектов по утилизации мусора. «Из-за незначительного количества и объема образуемых отходов совместная деятельность по проектам в сфере утилизации твердых бытовых отходов представляется маловероятной. В настоящее время существуют российские аналоги предложенных технологий и оборудования, которые значительно дешевле по стоимости и эксплуатационным затратам и будут использованы на Курильских островах», — пояснили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Видимо, что-то кардинально изменилось, коль скоро лидеры двух стран официально объявили о договоренности «организовать этой осенью опытный туристический тур и пилотный проект взаимных поездок японских и российских специалистов по обработке мусора».

О главном же выдвигаемом Токио требовании, препятствующим работе японских компаний на Курильских островах, Абэ сказал обтекаемо, но для специалистов вполне отчетливо: «Стороны приветствуют углубление дискуссий о рамках и юридических задачах при решении вопросов о передвижении людей при реализации совместной хозяйственной деятельности». Для непосвященных поясним, что речь идет об отказе Абэ и его правительства разрешать японцам работать на Курилах при соблюдении конституционных норм и законодательства Российской Федерации, ибо в Японии в 2009 году в законодательном порядке установлено, что на острова южной части Курильской гряды распространяется… «суверенитет Японии». А потому Москва-де должна согласиться с созданием для японцев «особой юридической системы», по сути, признающей этот произвольно объявленный «японский суверенитет» на Курилах или предоставлением японским гражданам режима экстерриториальности. На наш взгляд, сам факт «углубления дискуссии о рамках и юридических задачах при решении вопросов о передвижении людей при реализации совместной хозяйственной деятельности» подвергает сомнению провозглашенный Конституцией РФ российский суверенитет над всеми Курильскими островами. И подобная дискуссия, по меньшей мере, бесполезна, с учетом ранее заявленной позиции Москвы. О ней, в частности, заявлял заместитель министра иностранных РФ Игорь Моргулов: «Реальность такова, что на этих островах в полном объеме действует российское законодательство. Любые будущие договоренности по СХД не должны ему противоречить». Так о каком «углублении дискуссии» может идти речь? Или кому-то дозволено «подправлять» Конституцию РФ?