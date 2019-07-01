Комрат, Молдавия, , 00:19 — REGNUM

Действующий башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, по предварительным данным, одержала победу на прошедших 30 июня выборах и продолжит руководить автономией еще четыре года. Как сообщили в ЦИК Гагаузии, явка на выборах, по предварительным данным, составила 50,35% при пороге для признания выборов состоявшимися в 50%, передает ИА REGNUM.

Данные подсчета показывают, что Влах побеждает с большим отрывом. Ее оппоненты говорят о многочисленных нарушениях и намерены добиваться отмены результатов.

Всего на пост главы автономии претендовали четыре кандидата: действующий башкан Ирина Влах, депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ) Сергей Чимпоеш, экс-депутат НСГ Иван Бургуджи и муниципальный советник Дмитрий Манол.