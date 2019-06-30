Киев, , 23:49 — REGNUM

Военно-транспортные самолеты стран НАТО, которые примут участие в международных учениях Sea Breeze-2019, прибыли в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«В Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты НАТО, доставляющие личный состав, технику и необходимое оборудование», — говорится в сообщении украинского военного ведомства.

В Минобороны Украины уточнили, что в Одессу уже прибыли британский и американский самолеты — A400 Atlas и C-130J Hercules.

Как передавало ИА REGNUM, с 1 по 12 июля 2019 года в Чёрном море пройдут украино-американские совместные военные учения Sea Breeze.

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