Киев, 30 июня 2019, 23:49 — REGNUM
Военно-транспортные самолеты стран НАТО, которые примут участие в международных учениях Sea Breeze-2019, прибыли в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
«В Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты НАТО, доставляющие личный состав, технику и необходимое оборудование», — говорится в сообщении украинского военного ведомства.
В Минобороны Украины уточнили, что в Одессу уже прибыли британский и американский самолеты — A400 Atlas и C-130J Hercules.
Как передавало ИА REGNUM, с 1 по 12 июля 2019 года в Чёрном море пройдут украино-американские совместные военные учения Sea Breeze.
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