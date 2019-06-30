Осака, Япония, , 22:53 — REGNUM

Участники завершившегося в Осаке очередного, 14-го саммита «Группы двадцати» приняли итоговую декларацию, в которой отметили необходимость совместного приложения усилий «для создания свободной, справедливой, лишенной дискриминации, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговой и инвестиционной среды», сообщает 30 июня Синьхуа.

В документе саммита отмечается, что современная ситуация в глобальной экономике меняется в пользу умеренного роста, который по экспертным оценкам начнется с конца 2019 года и продолжится в 2020 году. Вместе с тем, на этом фоне ожидаются риски неравномерности развития, спада и обострения ситуаций в торговле и в геополитическх тенденциях.

«Важными двигателями роста, производства, инноваций, трудоустройства и развития» в документе называются международная торговля и инвестиционная деятельность. В ней подчеркивается необходимость реформы ВТО и расширения усилий развивающихся стран в реализации «Целей устойчивого развития ООН».

Повторяются «мантры» о необходимости строгого соблюдения Парижского соглашения по климату (2015 г.) теми членами «Группы двадцати», которые его подписали. Оговорка о «подписантах» явно призвана не раздражать США, которые вышли из соглашения в 2017 году.

Наблюдатели всех стран дружно отмечают, что саммит не принял никаких судьбоносных решений, став проходным, и запомнится только обилием и важностью двусторонних встреч на его полях.