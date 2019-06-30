Вашингтон, , 22:30 — REGNUM

Член Палаты представителей США Элиза Стефаник от 21 избирательного округа штата Нью-Йорк поставила перед минобороны США вопрос о создании еще одной стартовой позиции для перехватчиков наземной системы ПРО от российских межконтинентальных баллистических ракет на восточном побережье Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Task and Purpose.

Следует заметить, что Элиза Стефаник входит в комитет по вооруженным силам Палаты представителей. В качестве места размещения она предложила территорию своего округа в районе Форта Драм в 80 милях от города Сиракузы. Кроме защиты от МБР, депутат планирует за счет базы противоракет создать дополнительно 1450 рабочих мест, а также получить ежегодный доход местному бюджету в 220 миллионов долларов.

В ответе Пентагона Элизе Стефаник отмечается, что ранее Форт Драм как место для позиции ПРО на востоке США было предпочтительным, однако это самый дорогой вариант из имеющихся и с наибольшими экологическими проблемами. Высшие чины США, отвечающие за противоракетную оборону, также заявили, что деньги должны быть инвестированы в модернизацию существующих перехватчиков на Аляске и в Калифорнии.

Предыдущие исследования показали, что строительство подобной позиции может обойтись американским налогоплательщикам примерно в 3,6 миллиарда долларов.

Можно посоветовать депутату Элизе Стефаник побольше читать. Со временем позиционные районы ПРО США совсем потеряют свою актуальность. Речь идет о разработке Россией ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» с практически неограниченной дальностью полета, которая может зайти на заданную цель с любого направления.

Кроме того, в течение ближайших нескольких лет на вооружение ВМФ РФ поступит многоцелевая океанская система «Посейдон», ударным элементом которого будут ядерные торпеды, способные двигаться под водой со скоростью более 200 километров в час на глубине одного километра.