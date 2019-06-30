Минск, , 21:15 — REGNUM

В Минске на территории государственной резиденции «Заславль» прошла неформальная встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом сообщает в воскресенье, 30 июня, пресс-служба Кремля.

«В.Путин и А. Лукашенко провели неформальную встречу, — говорится в сообщении. — Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон».

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня 2019 г. в столицу Белоруссии прибыл президент РФ Владимир Путин, который примет участие в церемонии закрытия II Европейских игр.

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